Кузбасс опустился на две строки в индексе социального благополучия

В целом по стране индекс социального благополучия с начала 2023 года он вырос на 76%. Субъектами с самой высокой зарплатой стали Москва и Чукотка (218 тыс. рублей), Магаданская область (180,9 тыс. рублей), ЯНАО (168 тыс.), Камчатка (163,3 тыс.), НАО (158,5 тыс.).