Кузбасс опустился на две строки в индексе социального благополучия

Фонд развития гражданского общества представил результаты исследования по итогам прошлого года на основе данных Росстата. В топ-35 Кузбасс опустился на две строки с 14 на 16 место.
Так, аналитики посчитали, что средняя зарплата в регионе на 1.01.2024 год составила 87 243 тысяч рублей, а стоимость фиксированного набора товаров и услуг — 19 310 рублей.
Возглавила топ Москва, которая обогнала Ямало-Ненецкий автономный округ — он стал вторым. Следом за ними идут Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Во второй десятке вместе с Кузбассом оказались Красноярский и Забайкальские края, Коми, Иркутская, Московская, Амурская, Томская и Свердловская области, Татарстан. Замыкают рейтинг Липецкая и Новгородская области, Хабаровский край, Курская область и Башкирия.
В целом по стране индекс социального благополучия с начала 2023 года он вырос на 76%. Субъектами с самой высокой зарплатой стали Москва и Чукотка (218 тыс. рублей), Магаданская область (180,9 тыс. рублей), ЯНАО (168 тыс.), Камчатка (163,3 тыс.), НАО (158,5 тыс.).