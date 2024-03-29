В РФ упростили порядок присвоения статуса ветерана

Получение статуса ветерана облегчено «для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».