Главные новости 29 марта

Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт

Это ставит под сомнение беспристрастность правового и экспертного механизма.



Посол Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина

Американский президент в ходе выступления в штате Северная Каролина снова позволил себе оскорбительно высказаться в отношении российского лидера Путина, назвав его «мясником».



Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.



Запорожская область экспортирует миллион тонн зерна в Африку

Всего область собирает сейчас более 2,5 млн тонн.



Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в европейской России

Температурный фон на большей части европейской части России в апреле прогнозируется заметно выше нормы.