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Главные новости 29 марта

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт
Это ставит под сомнение беспристрастность правового и экспертного механизма.

Посол Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина
Американский президент в ходе выступления в штате Северная Каролина снова позволил себе оскорбительно высказаться в отношении российского лидера Путина, назвав его «мясником».

Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.

Запорожская область экспортирует миллион тонн зерна в Африку
Всего область собирает сейчас более 2,5 млн тонн.

Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в европейской России
Температурный фон на большей части европейской части России в апреле прогнозируется заметно выше нормы.