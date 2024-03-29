Хабаровчан просят пожертвовать на часовню в честь великомученицы Варвары

На православном кладбище в селе Виноградовка Хабаровского района началось строительство часовни в честь святой великомученицы Варвары, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В июне прошлого года митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий освятил это место.
Часовня на кладбище — добрая традиция, ведь в ней можно помолиться, поставить свечу за упокой близких, отпеть усопшего или просто побыть наедине с самим собой. Возводимая часовня приписана к хабаровскому Елизаветинскому храму, который занимается ее постройкой и просит всех неравнодушных людей помочь в благом деле. Сделать пожертвование на строительство часовни можно, перечислив любую сумму на счет или через QR-код.
Православное кладбище займёт 15 гектаров. Дорогу к нему не пришлось отсыпать дополнительно, новый участок находится рядом с муниципальным кладбищем. Уже готово административное здание. В нём можно провести церемонию отпевания.
В скором времени на кладбище появится часовня.
— Православные христиане почитают великомученицу Варвару как защитницу от внезапной смерти. Ей молятся, чтобы человек не умер без покаяния. Потому что очень важный момент — очищение человеческой души от греха, который довлеет над каждым из нас, — сказал настоятель Елизаветинского храма отец Владимир. На православном кладбище могут быть похоронены только крещёные. Там запрещены языческие традиции. Так, например, на могилах нельзя оставлять алкоголь, сигареты и еду.