Хабаровчан просят пожертвовать на часовню в честь великомученицы Варвары

— Православные христиане почитают великомученицу Варвару как защитницу от внезапной смерти. Ей молятся, чтобы человек не умер без покаяния. Потому что очень важный момент — очищение человеческой души от греха, который довлеет над каждым из нас, — сказал настоятель Елизаветинского храма отец Владимир. На православном кладбище могут быть похоронены только крещёные. Там запрещены языческие традиции. Так, например, на могилах нельзя оставлять алкоголь, сигареты и еду.