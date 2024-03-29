В Волгограде началось строительство двух новых дорог на Семи Ветрах

Строительство четырехполосных дорог по нацпроекту «Жилье и городская среда» началось в марте 2024 в Дзержинском районе Волгограда. Новые проезды появятся на улицах Расула Гамзатова и Хорошева. МУП «ДСЭР Советского района» уже приступило к устройству котлована, сообщили в мэрии.
— Работы стартовали с участка, прилегающего к круговому пересечению дорог на улицах Расула Гамзатова и Покрышкина. При этом зона строительства не затрагивает существующий проезд, сохраняется возможность для движения автотранспорта, — рассказали в горадминистрации.
Всего в Дзержинском районе построят около 930 метров дорог. Один новый проезд появится на участке улицы Расула Гамзатова от Покрышкина до Хорошева. Он дойдет до физкультурно-оздоровительного комплекса. Второй участок построят на улице Хорошева возле стадиона и спортшкол в границах улиц Гамзатова и 8-й Воздушной Армии. Возле здания школы зимних видов спорта сделают выезд на перекресток улиц Хорошева и 8-й Воздушной Армии с 8-метровой разделительной полосой.
На новых дорогах сделают ливневки, локальные очистные сооружения для сточных вод, а также тротуары, велодорожки, освещение. Будет и несколько карманов с остановочными павильонами. Вдоль дорог обустроят зеленую зону.