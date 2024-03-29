В Волгограде началось строительство двух новых дорог на Семи Ветрах

Всего в Дзержинском районе построят около 930 метров дорог. Один новый проезд появится на участке улицы Расула Гамзатова от Покрышкина до Хорошева. Он дойдет до физкультурно-оздоровительного комплекса. Второй участок построят на улице Хорошева возле стадиона и спортшкол в границах улиц Гамзатова и 8-й Воздушной Армии. Возле здания школы зимних видов спорта сделают выезд на перекресток улиц Хорошева и 8-й Воздушной Армии с 8-метровой разделительной полосой.