Губернатор Кожемяко рассказал Путину, каким будет новый курорт Приморья

Как неоднократно подчеркивало правительство Приморья, в нашем регионе должны быть созданы максимально комфортные условия для отдыха жителей и гостей края. Напомним, что в Приморском крае действует региональная госпрограмма по развитию туризма. В 2023 год наш край стал одним из лидеров во всей России по росту турпотока. 3,5 миллиона человек посетило Приморье. Также в прошлом году около 100 тысяч туристов приехали из КНР. Это однозначно показывает, что красоты региона интересны и россиянам, и жителям других стран.