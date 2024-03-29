Губернатор Кожемяко рассказал Путину, каким будет новый курорт Приморья

Президент России Владимир Путин поддержал создание круглогодичного морского курорта в Хасанском округе Приморья. Это произошло в ходе совещания по развитию федеральных круглогодичных курортов, которое накануне прошло в режиме видеоконференции.
Проект нового современного курорта нового уровне представил президенту губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Уже этот факт лучше всего говорит о том, какое значение новому туристическому проекту уделяют власти нашего региона.
Кстати, Хасанский округ в качестве места будущего курорта выбран не случайно. Известно, что эта территория обладает уникальным туристическим потенциалом. И эти возможности пока что используются не до конца.
Работа по реализации проекта ведётся уже почти год. Впервые возможность создания такого объекта обсуждалась в апреле прошлого года на встрече Олега Кожемяко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Предполагается, что курорт федерального уровня будет работать круглый год.
«Строительство запланировано в три этапа до 2031 года. Согласно графику, первые туристические курорты смогут принять гостей в 2028 году», — сообщил губернатор Олег Кожемяко в своём телеграмм-канале.
Как неоднократно подчеркивало правительство Приморья, в нашем регионе должны быть созданы максимально комфортные условия для отдыха жителей и гостей края. Напомним, что в Приморском крае действует региональная госпрограмма по развитию туризма. В 2023 год наш край стал одним из лидеров во всей России по росту турпотока. 3,5 миллиона человек посетило Приморье. Также в прошлом году около 100 тысяч туристов приехали из КНР. Это однозначно показывает, что красоты региона интересны и россиянам, и жителям других стран.
В Приморье за последние годы уже появились новые туристические объекты. К ним строятся и реконструируются дороги. Также постоянно проводится при участии краевой и муниципальных властей обустройство пляжей и придорожных точек общепита. Активно развивается событийный туризм.
Круглогодичный курорт в Приморье — очередной крупный проект в плане развития туризма в регионе. Тем более, его реализация которого одобрена Президентом. Это позволит вывести туризм региона на новый уровень. План-график работ был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Он лично контролирует ход реализации проекта, фиксируя ряд поручений профильным ведомствам.