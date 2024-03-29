Винновка в Самарской области: как добраться до живописного села с Волжским Афоном и что посмотреть

Начать нужно, конечно, со Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Сам он был построен в 2006 году в византийском стиле по проекту архитектора Юрия Харитонова. А вот кирпичную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери возвели еще в 1851 году. Она прекрасно отреставрирована и открыта для туристов. По лестнице можно забраться на колокольню, и оттуда любоваться видами на село, которое летом утопает в зелени. На обоих зданиях можно увидеть красивые мозаичные иконы.