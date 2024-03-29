Винновка в Самарской области: как добраться до живописного села с Волжским Афоном и что посмотреть

Винновка — это село, в котором находится одна и самых красивых православных святынь губернии, которую прозвали Волжским Афоном. Рассказываем, как добраться до Винновки в Самарской области и что там можно посмотреть.
Почему Винновка в Самарской области так называется
Как несложно догадаться, название села связано с вином. Поселение образовалось в XVII веке как чувашская деревня. В ней варили яблочное вино. До 1770 года деревня звалась Винной-на-ключе, затем ее переименовали в Богородское-Винновка.
Как добраться до Винновки в Самарской области
Добраться до Винновки в Самарской области можно двумя способами — по суше и по воде. Если вы отправляетесь на экскурсию на личном автомобиле, нужно выехать на трассу М-5 «Урал» в районе Тольятти. И далее ехать через Александровку и Сосновый Солонец. Протяженность — около 130 километров. В дороге придется провести примерно два часа. Но помните: придется проезжать Жигулевскую ГЭС, а там могут быть утомительные пробки. Координаты — 53.188505, 49.687809.
По Волге из Самары до Винновки можно доплыть на скоростных «Валдаях». В период навигации до монастыря назначаются два рейса ежедневно в обоих направлениях. В 2023 году стоимость взрослого билета в один конец составляла 700 рублей. Актуальное расписание движения судов появится в мае.
Что посмотреть в Винновке в Самарской области
Начать нужно, конечно, со Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Сам он был построен в 2006 году в византийском стиле по проекту архитектора Юрия Харитонова. А вот кирпичную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери возвели еще в 1851 году. Она прекрасно отреставрирована и открыта для туристов. По лестнице можно забраться на колокольню, и оттуда любоваться видами на село, которое летом утопает в зелени. На обоих зданиях можно увидеть красивые мозаичные иконы.
Справа от монастыря находится небольшой холм (между селами Винновка и Ермаково), на котором расположен поклонный крест. На это месте в 1911 году был вероломно убит штабс-капитан Алексей Люпов. Крест был воздвигнут братом убитого.
Об экскурсии по святыне можно договориться заранее по телефонам: 8−964−983−94−36 или 8−964−983−94−36. Но и безо всяких договоренностей туристам покажут обитель. Для этого нужно зайти в церковную лавку. В рамках экскурсии полагается вкусный монастырский обед.
В самом монастыре в 2013 году открыли Епархиальный церковно-исторический музей.
Жарким летом можно искупаться в Волге — рядом с монастырем есть пляж.