Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не выпускали на родину

Музыкально-хоровой театр-студия «Рапсодия» из Молдовы участвовал в Минском международном детском театральном форуме «Шаги», где завоевал гран-при. Завершив гастроли, коллектив направился на автобусе домой. Однако на границе возникли непредвиденные трудности. Сначала автобус с детьми безуспешно пробовал выехать из Бреста в Польшу. Попытались проехать через Литву — однако и литовская сторона транспорт на свою территорию не пустила. Автобус был возвращен на территорию Белоруссии. Была уже глубокая ночь.