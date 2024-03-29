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Летевшие в Тюмень самолеты приземлились в Екатеринбурге

Тюмень из-за непогоды не смогла принять четыре рейса из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи. Лайнеры перенаправили в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба тюменского аэропорта Рощино.

В Кольцово ушли рейсы DP-1591, DP-449, UT-101, EO-509. Из-за этого, соответственно, задерживаются вылеты в эти города, пишет «Уралинформбюро». Согласно данным онлайн табло Кольцово, рейс UT-101 уже вылетел в Тюмень.

Напомним, на Урале уже второй день холодно и идет снег, местами с дождем. Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасных дорожных условиях. Из-за снегопада и гололеда ограничено движение на трассе Екатеринбург — Пермь. Согласно прогнозам синоптиков, до +7 потеплеет уже завтра, 30 марта. А к следующим выходным воздух должен прогреться до +17.