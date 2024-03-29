Летевшие в Тюмень самолеты приземлились в Екатеринбурге

Напомним, на Урале уже второй день холодно и идет снег, местами с дождем. Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасных дорожных условиях. Из-за снегопада и гололеда ограничено движение на трассе Екатеринбург — Пермь. Согласно прогнозам синоптиков, до +7 потеплеет уже завтра, 30 марта. А к следующим выходным воздух должен прогреться до +17.