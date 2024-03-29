С 1 сентября омичи не смогут встретить в аэропорту родных и знакомых

Международная ассоциация аэропортов, РСТ и Общероссийское объединение пассажиров просят Минтранс России не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов. Как пишет «Коммерсант», из-за этого станет невозможным встречать и провожать в терминале пассажиров. А среди них есть пожилые люди, пассажиры с детьми, люди с ограниченными возможностями и несопровождаемые дети.