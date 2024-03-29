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С 1 сентября омичи не смогут встретить в аэропорту родных и знакомых

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ, которое запретит вход в аэропорты тем, у кого проездных документов.

Правда, только при третьем уровне безопасности — сейчас он уже действует на аэровокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.

Международная ассоциация аэропортов, РСТ и Общероссийское объединение пассажиров просят Минтранс России не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов. Как пишет «Коммерсант», из-за этого станет невозможным встречать и провожать в терминале пассажиров. А среди них есть пожилые люди, пассажиры с детьми, люди с ограниченными возможностями и несопровождаемые дети.

Кроме того у аэропортов снизятся неавиационные доходы, из-за меньшего количества продаж в кафе, магазинах, аптеках. Это в свою очередь приведёт к снижению налоговых поступлений.

Отметим, что в омском аэропорту им. Д. М. Карбышева третий уровень безопасности пока не вводился.

Ранее мы писали о том, что сегодня 29 марта, будут подведены итоги народного голосования за один из четырёх проектов аэропорта Омск-Фёдоровка. Отдать свой голос можно было в телеграм-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко.