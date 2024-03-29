В Кемерове открыли выставку картин и личных вещей космонавта Леонова

Работы Леонова экспонируются в нескольких музеях мира, а две картины он подарил Третьяковской галерее. Выставка пробудет в драмтеатре до 20 мая, после чего отправится по другим городам Кузбасса. Посмотреть её можно с 11 до 17 часов в будни и с 10 до 16 часов в выходные.