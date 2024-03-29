В Кемерове открыли выставку картин и личных вещей космонавта Леонова

В Театре драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского открылась передвижная выставка «Космический Микеланджело», посвящённая 90-летию дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова и его творчеству. В экспозицию вошли репродукции картин и личные вещи.
Посетители смогут увидеть кадры из фильма «Время первых», послушать рассказ о творчестве лётчика-космонавта, его малой родине и планете Земля. С помощью проекторов на выставке транслируются виды космоса, в том числе обработанные с помощью компьютерной графики.
Алексей Леонов написал более 200 картин, большинство из которых посвятил космосу (космические пейзажи, портреты коллег). Многие работы создавал прямо на борту комических станций. В 1965 году его приняли в Союз художников СССР, а в 2004-м году был издан художественный альбом «Земная и космическая живопись».
Работы Леонова экспонируются в нескольких музеях мира, а две картины он подарил Третьяковской галерее. Выставка пробудет в драмтеатре до 20 мая, после чего отправится по другим городам Кузбасса. Посмотреть её можно с 11 до 17 часов в будни и с 10 до 16 часов в выходные.
Мы писали, что 18 марта исполнилось 59 лет, как первый в мире человек, кузбассовец Алексей Леонов, оказался в открытом космосе. Он был вторым пилотом на космическом корабле «Восход-2». Также в регионе пройдёт международный фестиваль Юрия Гагарина с 8 по 12 апреля.