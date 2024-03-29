В Самаре пассажирские теплоходы начали ходить по Волге

В четверг, 28 марта 2024 года, в Самарской области открыли речную навигацию. Пассажирские теплоходы начали ходить по маршруту Самара — Подголятино. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
— Движение судов типа «ОМ» стартовало с 28 марта 2024 года по пригородному маршруту Самара — Подголятино, — говорится в сообщении.
Так, суда будут ходить ежедневно по следующему маршруту. Из областной столицы старты запланированы на 6:00, 14:00, 19:00. Заезжать на Проран теплоходы будут в 8:00 и 16:00. Из Подголятино они отправятся в 6:45, 8:45, 14:45, 16:45, 19:45. В зависимости от погодных условий могут возникать изменения интервалов движения судов.
Напомним, 27 марта по Волге прошел теплоход «Портовый-13», который пробил путь для начала речной навигации. В первую очередь внимание по расчистке было уделено участку до Рождествено и Подголятино на правом берегу Волги.