В Краснодаре начали строить два новых детсада

Руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов уточнил, что контракты на выполнение строительно-монтажных работ уже заключили. По мнению господина Федосова, Кубань набрала хорошие темпы в социальном строительстве. Он также напомнил, что количество построенных социальных объектов в регионе ежегодно растет.
Один из строящихся детсадов в Краснодаре расположен на улице Командорской, он сможет принять 350 детей. Еще один детсад в районе улицы 2-й Ямальской сможет принять 250 воспитанников. В зданиях будут группы для детей разных возрастов, медицинский и пищевой блоки и другие необходимые помещения.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Туапсинском районе построят на территории школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус».