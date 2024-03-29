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В Краснодаре начали строить два новых детсада

Еще три новых социальных объекта начали строить в Краснодарском крае. Это два детских сада в Краснодаре и физкультурно-оздоровительный комплекс в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Источник: Reuters

Руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов уточнил, что контракты на выполнение строительно-монтажных работ уже заключили. По мнению господина Федосова, Кубань набрала хорошие темпы в социальном строительстве. Он также напомнил, что количество построенных социальных объектов в регионе ежегодно растет.

Один из строящихся детсадов в Краснодаре расположен на улице Командорской, он сможет принять 350 детей. Еще один детсад в районе улицы 2-й Ямальской сможет принять 250 воспитанников. В зданиях будут группы для детей разных возрастов, медицинский и пищевой блоки и другие необходимые помещения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Туапсинском районе построят на территории школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус».

строительство