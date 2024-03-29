В Краснодаре начали строить два новых детсада

Один из строящихся детсадов в Краснодаре расположен на улице Командорской, он сможет принять 350 детей. Еще один детсад в районе улицы 2-й Ямальской сможет принять 250 воспитанников. В зданиях будут группы для детей разных возрастов, медицинский и пищевой блоки и другие необходимые помещения.