Ввод жилья в Иркутской области за два месяца вырос на 76%

За два месяца 2024 года в Иркутской области возвели 379,7 тысячи «квадратов». Это на 76% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстат.
— Значительный рост (на 77,3%) отмечен в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 67,1% общего ввода. Активно продолжают строиться дома и в городской местности (рост на 73,4%), — говорят в ведомстве.
Больше всего объектов приходится на индивидуальную застройку — 85,9%. При этом за январь-февраль застройщики особо активизировались, говорят в ведомстве.
В целом же за этот период было сдано в эксплуатацию 2696 зданий, из которых 62 относятся к нежилым.