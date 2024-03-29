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Ввод жилья в Иркутской области за два месяца вырос на 76%

Значительный рост отмечен в сельских населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

За два месяца 2024 года в Иркутской области возвели 379,7 тысячи «квадратов». Это на 76% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстат.

— Значительный рост (на 77,3%) отмечен в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 67,1% общего ввода. Активно продолжают строиться дома и в городской местности (рост на 73,4%), — говорят в ведомстве.

Больше всего объектов приходится на индивидуальную застройку — 85,9%. При этом за январь-февраль застройщики особо активизировались, говорят в ведомстве.

В целом же за этот период было сдано в эксплуатацию 2696 зданий, из которых 62 относятся к нежилым.

строительство