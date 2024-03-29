Руководители ведомств поддержали акцию «День без автомобиля» и приехали на работу в общественном транспорте

Редакция поинтересовалась, как проходит в столице «День без автомобиля», назначенный Минэкологии на сегодня, 29 марта. Есть первые итоги.
Общественным транспортом воспользовались министр транспорта Илхом Махкамов и хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев — они выбрали поезду в метро.
Министра спорта Адхама Икрамова заметили на одном из самых проблемных пешеходных переходов в Ташкенте. По всей видимости, у него возникли трудности — большой поток машин не хотел пропускать чиновника.
Также акцию поддержал посол Канады в Узбекистане Алан Хэмсон, который поехал на автобусе.
Председатель Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов приехал на работу на велосипеде.
Ответственно отнеслись к акции и сотрудники комитета: стоянка перед его административным зданием — пустая. Хусан Тангриев, главный инспектор пресс-службы таможенников отметил, что он и без акции один или два дня в неделю ездит на работу на метро.
Как и в прошлые годы активно поддержал акцию Ташкентский городской хокимият, его стоянка тоже сегодня пустует. Сотрудники пресс-службы подтвердили, что все они приехали на работу на метро.
На стоянке перед Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата также нет машин, сотрудники приехали на общественном транспорте.
В то же время стоянка перед городской прокуратурой, например, с утра была заполнена автомобилями на три четверти.
По субъективным ощущениям автомобилей на дорогах если и стало меньше, то ненамного. И резкого увеличения пассажиров в метро и в автобусах не замечено.
Климатолог Эркин Абдулахатов в своем телеграм-канале Uzb Meteo провел опрос на тему «день без автомобиля» для госслужащих. На вопрос, «заметили ли жители столицы сегодняшнюю акцию “День без автомобиля” на столичных магистралях», ответы распределись так:
- Да, трафик на улицах резко снизился — 7%;
- Да, машин немного стало меньше. Несмотря на будний день, движение такое же, как и в выходные — 10%;
- Нет, изменений нет — 50%;
- Я не в курсе ситуации в столице — 33%.
День с акцией продолжается, мы следим за отзывами в соцсетях.
«День без автомобиля» поддержали и в других городах Узбекистана. В Джизаке, Андижане и Бухаре, например, энтузиасты здорового образа жизни провели утренний пешеходный марафон.