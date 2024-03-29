Обратить внимание на цвет неба: вместе с прогретым воздухом в Калининградскую область придут пылевые массы из Африки

Вместе с прогретым воздухом в регион в ближайшие дни придут пылевые массы из Африки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Наличие в атмосферной циркуляции обширной циклонической депрессии над западом Европы, с центром у Британских островов, в сочетании с областью высокого давления над восточными районами Европы создает интенсивный заток теплых воздушных масс из Африки и юга континента, влияние которого мы ощущаем уже несколько дней», — говорится в сообщении.
В ближайшие дни воздух может прогреться до +20. Синоптики не исключают, что будут побиты суточные температурные рекорды. В воскресенье потенциально есть слабый шанс «замахнуться» на историческое событие — абсолютный рекорд марта, который составляет +23 градуса и был зафиксирован в 1968 году.
«Температурный фон в ближайшие дни будет повышаться и достигнет своего пика в воскресенье-понедельник, так что готовимся к первой “репетиции” лета. Вместе с прогретым воздухом с Африки к нам также поступят массы пыли, наличие частиц которой в атмосфере можно будет заметить по характерному мутному оттенку неба, дымке и желто-оранжевым закатам», — подчеркнули синоптики.
По более ранним прогнозам, в Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +21 градус, в выходные дожди не ожидаются.