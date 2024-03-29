Обратить внимание на цвет неба: вместе с прогретым воздухом в Калининградскую область придут пылевые массы из Африки

«Температурный фон в ближайшие дни будет повышаться и достигнет своего пика в воскресенье-понедельник, так что готовимся к первой “репетиции” лета. Вместе с прогретым воздухом с Африки к нам также поступят массы пыли, наличие частиц которой в атмосфере можно будет заметить по характерному мутному оттенку неба, дымке и желто-оранжевым закатам», — подчеркнули синоптики.