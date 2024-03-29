Кемеровский экс-адвокат обманул клиента на 500 тысяч

Как сообщают следователи Кузбасса, в Кемерове осудят бывшего 41-летнего адвоката, которого обвиняют в мошенничестве, совершённом в крупном размере.
Правоохранители считают, что кемеровчанин в январе 2024 года предложил обратившемуся к нему жителю областного центра за 500 тысяч помочь получить отрицательные результаты исследования биологических материалов на наличие опьянения. При этом адвокат знал, что результаты уже готовы и что они отрицательные. Получив деньги, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.
Со следствием мужчина сотрудничал и вину признал. Он находится под стражей до 17 апреля 2024 года. В его доме и на работе провели обыски, изъяли носители, содержащие видеозапись момента совершения преступления, а также необходимую документацию.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Действия клиента, который заплатил 500 тысяч за подделку документов, тоже оценят.