Кемеровский экс-адвокат обманул клиента на 500 тысяч

Правоохранители считают, что кемеровчанин в январе 2024 года предложил обратившемуся к нему жителю областного центра за 500 тысяч помочь получить отрицательные результаты исследования биологических материалов на наличие опьянения. При этом адвокат знал, что результаты уже готовы и что они отрицательные. Получив деньги, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.