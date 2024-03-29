Скончался директор хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Коленко

Об этом сообщили в региональном минздраве. Обстоятельства смерти не раскрываются. В министерстве отметили, что он родился в Хабаровске, трудовой путь его начинался в должности врача-интерна бывшей 10-й горбольницы. По карьерной лестнице поднялся до должности директора «МНТК “Микрохирургия глаза”. Пост занимал с 2019 года. Ему было 59 лет.