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Скончался директор хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Коленко

Стало известно о кончине Олега Владимировича Коленко, директора хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова.

Источник: Минздрав Хабаровского края

Об этом сообщили в региональном минздраве. Обстоятельства смерти не раскрываются. В министерстве отметили, что он родился в Хабаровске, трудовой путь его начинался в должности врача-интерна бывшей 10-й горбольницы. По карьерной лестнице поднялся до должности директора «МНТК “Микрохирургия глаза”. Пост занимал с 2019 года. Ему было 59 лет.