Литовцы с понедельника на границе оформили менее 30% фур от нормы

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Литовские контрольные службы с понедельника 25 марта оформили на границе менее трети большегрузных автомобилей от нормы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По информации ГПК, самым загруженным маршрутом в Евросоюз остается пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»): здесь въезда в Литву ожидают около 1110 фур.
Перед вторым функционирующим на белорусско-литовской границе погранпереходом «Мядининкай» («Каменный Лог») скопилось 1080 большегрузов.
«С начала недели сотрудники данных пунктов пропуска приняли на свою территорию в среднем 28% грузовиков от нормы», — сказали в ГПК.
В пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») на границе с Латвией и польском «Кукурыки» («Козловичи») службами сопредельных стран норма по пропуску была выполнена на 49%.
Кроме того, очереди из легковушек фиксируются перед всеми литовскими ПП и польским «Тересполем» («Брест»): въезда ждут более 320 авто.
Закрытие ПП на белорусско-литовской границе.
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих ПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.