29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жителей в городах-спутниках Минска растет. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.



В 2023 году в Беларуси проживало 9 200 617 человек, таким образом население сократилось на 44 639 человек. В Минске на 1 января 2024 году числилось 1 992 862 человека, в 2023 году — 1 995 471 человек. В Брестской области на отчетную дату насчитали 1 308 569 человек, Витебской — 1 081 911 человек, Гомельской — 1 338 617 человек, Гродненской — 992 556 человек, Минской — 1 460 289 человек, а в Могилевской — 981 174 человека.



Как сообщили в Белстате, численность населения прирастает и в городах-спутниках Минска по сравнению с прошлым годом. Численность населения города Смолевичи составила 22 679 (на 3,9% больше), Фаниполя — 18 252 (на 2,7%), Руденска — 2 604 (на 0,6%), Логойска — 15 565 человек (на 0,3%). В Островце Гродненской области численность населения увеличилась на 2,1% и составила 15 116 человек. −0-