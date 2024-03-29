В ГКБ № 2 Челябинска появилась криосауна

«Применение криосауны обосновано универсальной терапевтической эффективностью общей криотерапии, которая показана при целом ряде заболеваний и нарушений работы разных систем организма. Воздействие холодом используют для параллельного лечения артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, болезни суставов, в дерматологии, пульмонологии, неврологии, ревматологии, сахарного диабета, а также в других областях практической медицины», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Анастасия Шевченко.