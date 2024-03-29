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В ГКБ № 2 Челябинска появилась криосауна

В Челябинске в ГКБ № 2 появилась криосауна — оборудование установлено в отделении медицинской реабилитации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оборудование позволило внедрить комплексные клинические, реабилитационные и профилактические медицинские технологии в лечении пациентов. Из наиболее эффективных лечебных воздействий можно выделить: противоболевой, противовоспалительный, иммуномодулирующий, противоотечный, противотревожный и антидепрессивный.

«Применение криосауны обосновано универсальной терапевтической эффективностью общей криотерапии, которая показана при целом ряде заболеваний и нарушений работы разных систем организма. Воздействие холодом используют для параллельного лечения артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, болезни суставов, в дерматологии, пульмонологии, неврологии, ревматологии, сахарного диабета, а также в других областях практической медицины», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Анастасия Шевченко.

В Минздраве отметили, что использование общей криотерапии не вызывает осложнений и значительно усиливает эффективность базовых методик.

здоровье