На дороги Краснодара вновь выйдут эвакуаторы

В Краснодаре назрела необходимость решить проблему брошенных автомобилей, которые создают угрозу безопасности движения и затрудняют проезд. На 35-ом заседании ЗСК ВРИО начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов сообщил об эвакуации брошенных без номеров автомобилей без составления протокола.



По его словам, такая мера уже успешно применяется в других регионах России и может быть внедрена и в Краснодаре. Для этого кубанская столица закупила 11 эвакуаторов. Спустя почти 4 года погрузчики снова выйдут на городские дороги. Также была организована муниципальная штрафстоянка на 160 мест.



Однако, устранение проблемы с брошенными автомобилями требует комплексного подхода. Необходимо решить вопрос недостаточного количества дорог и тротуаров. Волжанов отметил, что каждый год на Кубани строится всего 40−60 километров новых дорог и 10−15 километров тротуаров. Он считает, что для исправления ситуации необходимо ежегодно прокладывать по 2000 километров дорог и 2500 километров тротуаров.