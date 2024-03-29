В Крыму узаконили 75% самовольно построенных мечетей и расположенных под ними участков. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии региональной Общественной палаты Ибраим Ширин.
По его словам, раньше люди самовольно строили мечети. Однако оформить ни землю, ни сами эти объекты они не могли.
— На сегодняшний день 75% всех объектов узаконены, земли выделены, — сказал Ширин агентству ТАСС.
Член ОП РК добавил, что к мечетям также строятся дороги. По его словам, с тех пор как Крым стал российским регионом, для крымских татар делают больше, чем когда-либо.