Задолженность по алиментам превысила 20 млрд тенге в РК

— Так, в 2023 году на исполнении находилось 326 328 исполнительных производств о взыскании алиментов, из них 16 197 являлись проблемными (7 545 — задолженность по алиментам свыше трех месяцев частично погашается в добровольном порядке, 8 652 — задолженность по алиментам не погашается вообще), а сумма задолженности по ним составляла 20,7 млрд тенге, — сказал Талгат Уали.
По его словам, с начала года на исполнении находится 291 392 исполнительных производства о взыскании алиментов. Из них 12 345 являются проблемными (7 323 — задолженность по алиментам свыше трех месяцев частично погашается в добровольном порядке, 4 689 — задолженность по алиментам не погашается вообще), сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге.
Больше всего проблемных алиментных производств приходится на Алматинскую область — 2 579 (1 млрд 943 млн тенге), в городе Астане — 1 802 (1 млрд 877 млн тенге), в городе Алматы — 1 145 (528 млн тенге), в Туркестанской области — 806 (2 млрд 185 млн тенге), в городе Шымкенте — 728 (1 млрд 290 млн тенге), в Карагандинской области — 592 (904 млн тенге). Между тем меньше всего проблемных алиментных производств в Области Улытау (126), в Акмолинской (197), Атырауской (266) областях.
— Вместе с тем следует отметить позитивную динамику в сравнении с 2023 годом. Так, в той же Алматинской области проблемных алиментов было 4 401 производств (снижение составило — 1 822), в Карагандинской области — 1 502 (снижение составило — 897), в г. Астане — 2 277 (снижение составило — 475), в г. Алматы — 1 328 (снижение составило — 183). В целом в остальных регионах страны отмечается снижение проблемных алиментов благодаря принимаемым комплексным мерам, включающим наложение арестов, принудительное доставление, а также помощь в трудоустройстве должников органами юстиции и палатами частных судебных исполнителей, — добавил Талгат Уали.