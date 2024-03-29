Задолженность по алиментам превысила 20 млрд тенге в РК

— Вместе с тем следует отметить позитивную динамику в сравнении с 2023 годом. Так, в той же Алматинской области проблемных алиментов было 4 401 производств (снижение составило — 1 822), в Карагандинской области — 1 502 (снижение составило — 897), в г. Астане — 2 277 (снижение составило — 475), в г. Алматы — 1 328 (снижение составило — 183). В целом в остальных регионах страны отмечается снижение проблемных алиментов благодаря принимаемым комплексным мерам, включающим наложение арестов, принудительное доставление, а также помощь в трудоустройстве должников органами юстиции и палатами частных судебных исполнителей, — добавил Талгат Уали.