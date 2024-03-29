На четырех маршрутах общественного транспорта Перми скорректируют расписание

Корректировка коснется автобусных маршрутов № 30, № 33, № 54, а также трамвайного маршрута № 7. Так, на маршруте № 33 появится новая остановка «Спешилов» при следовании в сторону конечной остановки «Город Сердца». На маршрутах № 30 и № 54 изменится время отправлений. Трамвайный маршрут № 7 будет обслуживаться большим количеством вагонов, что позволит сократить интервалы движения на маршруте.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.