Наслаждаемся теплом, но не забываем про зонт: прогноз погоды на последние выходные марта в Петербурге

«В субботу регион будет близко к центру циклона, пройдут дожди, ночью их будет довольно много, а к вечеру они прекратятся, но дневной прогрев ограничить успеют. Ну, а в воскресенье антициклон разгонит облака и прекратит осадки. При этом ночью будет очень холодно, по области до заморозков, а днём температура воздуха станет активно расти», — рассказал «Фонтанке» синоптик.