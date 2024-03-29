Наслаждаемся теплом, но не забываем про зонт: прогноз погоды на последние выходные марта в Петербурге

Во второй половине сегодняшнего дня атмосферные фронты, связанные с очередным атлантическим циклоном, принесут в Петербург дожди, разогнать тучи удастся только к воскресенью. Такой прогноз на последние выходные в марте представил специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 29 марта.
«В субботу регион будет близко к центру циклона, пройдут дожди, ночью их будет довольно много, а к вечеру они прекратятся, но дневной прогрев ограничить успеют. Ну, а в воскресенье антициклон разгонит облака и прекратит осадки. При этом ночью будет очень холодно, по области до заморозков, а днём температура воздуха станет активно расти», — рассказал «Фонтанке» синоптик.
В пятницу будет облачно, ближе к вечеру небольшие дожди. Днём 10−12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.
В субботу облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, днем кратковременные дожди. Ночью 4−6 градусов выше нуля, днём +8…+10 градусов. Ветер западный, 5−10 м/с, ночью порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
В воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью 1−3 градуса, днём +11…+13 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
По предварительному прогнозу, апрель начнётся очень тёплой погодой, с небольшими и локальными дождями. При этом и в понедельник, и во вторник не исключено обновление суточных рекордов тепла.