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Не верю своим глазам: раритетный снимок популярного района столицы ДФО пробивает на слезы

Место сильно изменилось с тех времен.

Источник: А.С. Деренков

Удивительная находка поразила жителей Приморья: в архивах А. С. Деренкова был обнаружен уникальный раритетный снимок, позволяющий заглянуть в прошлое столицы ДФО, датированный 1965 годом. Фотография представляет собой завораживающий вид на улицу Проспект 100-летия Владивостока, в районе остановки общественного транспорта «Фирсова». Кадр был опубликован на сайте pastvu.com (18+).

Этот снимок не только восхищает глубиной и красотой исторического момента, но и вызывает ностальгию у тех, кто помнит город в те времена. На фотографии запечатлена ушедшая эпоха, которая отражает богатую историю Владивостока, его архитектурное наследие и изменения, произошедшие с городом за последние десятилетия.

история