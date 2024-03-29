Не верю своим глазам: раритетный снимок популярного района столицы ДФО пробивает на слезы

Удивительная находка поразила жителей Приморья: в архивах А. С. Деренкова был обнаружен уникальный раритетный снимок, позволяющий заглянуть в прошлое столицы ДФО, датированный 1965 годом. Фотография представляет собой завораживающий вид на улицу Проспект 100-летия Владивостока, в районе остановки общественного транспорта «Фирсова». Кадр был опубликован на сайте pastvu.com (18+).
Этот снимок не только восхищает глубиной и красотой исторического момента, но и вызывает ностальгию у тех, кто помнит город в те времена. На фотографии запечатлена ушедшая эпоха, которая отражает богатую историю Владивостока, его архитектурное наследие и изменения, произошедшие с городом за последние десятилетия.