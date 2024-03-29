Не верю своим глазам: раритетный снимок популярного района столицы ДФО пробивает на слезы

Этот снимок не только восхищает глубиной и красотой исторического момента, но и вызывает ностальгию у тех, кто помнит город в те времена. На фотографии запечатлена ушедшая эпоха, которая отражает богатую историю Владивостока, его архитектурное наследие и изменения, произошедшие с городом за последние десятилетия.