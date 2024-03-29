В выходные из Калининграда в Зеленоградск пустят дополнительные поезда

«С Южного вокзала электропоезд “Ласточка” будет отправляться в 15:14 и прибывать в Зеленоградск в 15:46. Из Зеленоградска в Калининград — в 16:33 с прибытием на Южный вокзал в 17:07. В пути следования предусмотрены остановки на ст. Калининград-Северный и ст. Кутузово-Новое», — говорится в сообщении.