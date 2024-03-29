В выходные из Калининграда в Зеленоградск пустят дополнительные поезда

30 и 31 марта между Калининградом и Зеленоградском будут курсировать два дополнительных пригородных поезда. График скорректировали из-за благоприятного прогноза погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».
«С Южного вокзала электропоезд “Ласточка” будет отправляться в 15:14 и прибывать в Зеленоградск в 15:46. Из Зеленоградска в Калининград — в 16:33 с прибытием на Южный вокзал в 17:07. В пути следования предусмотрены остановки на ст. Калининград-Северный и ст. Кутузово-Новое», — говорится в сообщении.
С 1 мая начнёт работать новый железнодорожный рейс в Краснолесье. В рельсобусе будет три вагона.