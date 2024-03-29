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Застрявший на границе детский хор из Молдовы накормили в белорусской деревне

Там участники хоровой студии будут находиться до тех пор, пока дипломаты не найдут способ вернуть их на родину.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Участников детской хоровой студии «Рапсодия» из Молдовы, которых после гастролей в Беларуси не пустили в Евросоюз через польскую и литовскую границу, отвезли в приграничную белорусскую деревню в Ошмянском районе, передает корреспондент Sputnik.

Участники хора находятся в деревне Цуденишки, в местной школе их накормили и предоставили место для отдыха на то время, пока дипломаты будут решать вопрос пропуска их на родину.

«Мы их покормили, предоставили место для отдыха, в ближайшие часы они будут здесь (в школе в Цуденишках — Sputnik), пока решаются вопросы. Дети накормлены, с ними все хорошо», — сообщили Sputnik в школе, где в данный момент находятся дети, застрявшие на границе из-за решения властей Польши и Литвы.

В Гродненском областном комитете БРСМ Sputnik сообщили, что детей из Молдовы обеспечивают всем необходимым для комфортного пребывания в Беларуси.

«Дети сейчас заняты спортивными играми, для них готовят обед. Сейчас наши волонтеры поехали за водой, сладостями и гигиеническими принадлежностями. Обеспечиваемым всем самым необходимым, чтобы сделать их пребывание комфортным», — рассказал Sputnik первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Андрей Есин.

Ранее в посольстве Молдовы в Беларуси Sputnik сообщили, что к решению вопроса пропуска участников «Рапсодии» в Евросоюз подключились молдавские дипломаты в Вильнюсе.

Детский хор застрял на границе

Участники молдавской детской хоровой студии «Рапсодия» не могут вернуться с гастролей в Беларуси, так как Польша и Литва не дают разрешения автобусу с артистами выехать из республики, об этом сообщила накануне в социальных сетях руководитель коллектива, заслуженная артистка Молдовы Наталья Барабанщикова.

По ее словам, первоначально автобус с детьми приехал в Брест, чтобы пересечь границу и выехать в Польшу. На польской границе их развернули, они поехали на белорусско-литовскую границу, но и там детский хор также не пропустили.