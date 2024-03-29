Застрявший на границе детский хор из Молдовы накормили в белорусской деревне

«Мы их покормили, предоставили место для отдыха, в ближайшие часы они будут здесь (в школе в Цуденишках — Sputnik), пока решаются вопросы. Дети накормлены, с ними все хорошо», — сообщили Sputnik в школе, где в данный момент находятся дети, застрявшие на границе из-за решения властей Польши и Литвы.