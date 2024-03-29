Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

«Прежде всего, подведу итоги предыдущего осеннего призыва. Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек. Как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек», — сказал он.
«Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 10 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах России и доказала свою эффективность», — рассказали в Генштабе.