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Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Задание на осенний призыв в российскую армию было выполнено в полном объеме — призвано 130 тысяч человек, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Прежде всего, подведу итоги предыдущего осеннего призыва. Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек. Как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек», — сказал он.

По словам Цимлянского, наиболее организованно призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.

«Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 10 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах России и доказала свою эффективность», — рассказали в Генштабе.