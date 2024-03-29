В Хабаровске движение на единственном проспекте будет частично перекрыто

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, обновление трассы начнется в апреле. На сегодняшний день рабочие выполняют работы по демонтажу водопропускных железобетонных лотков. В планах привести в порядок проезжую часть от улицы Машинистов до Аэродромной. Для автомобилистов будет организовано поочередное движение на участках дорог, где будет идти ремонт.