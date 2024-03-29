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Дорогу в Мегете под Ангарском затопило из-за промерзших труб

В настоящее время движение по проезду восстановлено.

Источник: Соцсети

Из-за разлива реки Мегет утром сегодня, 29 марта, был подтоплен временный проезд через поселок Вересовка. К месту происшествия тут же была направлена оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы, установив, что из-за низких ночных температур промерзли трубы, проложенные в реке во время устройства проезда, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра АГО Сергея Петрова.

В результате образовался затор, и за два часа уровень воды резко поднялся.

«На встречах с мегетчанами рассматривали вероятность, что речка может разлиться в период половодья, что и произошло. Сразу, как только возникла проблема, среагировали все службы. Мы отчетливо понимаем, что для жителей Задорожья — это кратчайший путь на другую сторону поселка. Специалисты администрации ежечасно проводили и проводят мониторинг состояния этого временного проезда, сейчас проезд доступен», — рассказала начальник Управления по внегородским территориям Ирина Цыпенко.

Сообщается, что к 11.00 трубы были прочищены, вода практически ушла. В настоящее время движение по проезду осуществляется в безаварийном режиме.

ЖКХ