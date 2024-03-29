Дорогу в Мегете под Ангарском затопило из-за промерзших труб

«На встречах с мегетчанами рассматривали вероятность, что речка может разлиться в период половодья, что и произошло. Сразу, как только возникла проблема, среагировали все службы. Мы отчетливо понимаем, что для жителей Задорожья — это кратчайший путь на другую сторону поселка. Специалисты администрации ежечасно проводили и проводят мониторинг состояния этого временного проезда, сейчас проезд доступен», — рассказала начальник Управления по внегородским территориям Ирина Цыпенко.