Расписание субботников в Краснодаре на 30 марта опубликовала мэрия

В субботу в Карасунском и Западном округах Краснодара пройдут субботники (6+), в которых могут принять участие все желающие. Расписание и локации уборочных мероприятий опубликовала мэрия города, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, в Карасунском округе планируется провести генеральную уборку на улице Уральской между домами 180 и 186. Участники субботника уберут мусор и очистят бордюры. Старт работ — в 10.00.
К 9.00 ждут желающих помочь в наведении порядка в Западном округе. 30 марта субботник будет проходить на следующих локациях:
ул. Платановый Бульвар, 6,
на ул. Рождественская Набережная, 25,
на ул. Рождественская Набережная, 2.
Участникам субботников предоставят перчатки, мешки для мусора, инструменты, необходимые для уборки.