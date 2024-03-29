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Расписание субботников в Краснодаре на 30 марта опубликовала мэрия

Горожан приглашают присоединиться к уборке.

Источник: KrasnodarMedia.su

В субботу в Карасунском и Западном округах Краснодара пройдут субботники (6+), в которых могут принять участие все желающие. Расписание и локации уборочных мероприятий опубликовала мэрия города, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, в Карасунском округе планируется провести генеральную уборку на улице Уральской между домами 180 и 186. Участники субботника уберут мусор и очистят бордюры. Старт работ — в 10.00.

К 9.00 ждут желающих помочь в наведении порядка в Западном округе. 30 марта субботник будет проходить на следующих локациях:

ул. Платановый Бульвар, 6,
на ул. Рождественская Набережная, 25,
на ул. Рождественская Набережная, 2.

Участникам субботников предоставят перчатки, мешки для мусора, инструменты, необходимые для уборки.

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