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Охрану в торговых центрах Петербурга усилят после теракта в «Крокусе»

Меры безопасности усилят во всех местах массового скопления людей в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Во время утреннего эфира «Пять углов» на радио «Комсомольская правда», 92 FM, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что после страшного теракта в подмосковном «Крокусе» в городе на Неве усилят охрану не только при проведении массовых мероприятий, но и в торговых центрах.

— Мы уже ведем переговоры об усилении мер безопасности на мероприятиях и в целом в местах большого скопления людей, например, в торговых центрах.

отметил Бельский

К слову, 25 марта власти Петербурга заявили об усилении мер безопасности в городе. Под пристальным вниманием оказались объекты жизнеобеспечения, общественный транспорт, социальные и учебные учреждения, а также инженерные и коммунальные системы. Кроме того, на особый контроль стражи правопорядка поставили места компактного проживания иностранных граждан. Власти также усилили взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций.

Напомним, чудовищный теракт в концертном зале в «Крокусе» произошел 22 марта. Вечером того дня туда ворвались люди с автоматами. По данным Следственного комитета России, в этом бесчеловечном происшествии погибли 140 человек. Обвиняемый заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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