Охрану в торговых центрах Петербурга усилят после теракта в «Крокусе»

Во время утреннего эфира «Пять углов» на радио «Комсомольская правда», 92 FM, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что после страшного теракта в подмосковном «Крокусе» в городе на Неве усилят охрану не только при проведении массовых мероприятий, но и в торговых центрах.