Парковки для самокатов и платные стоянки для авто у Царского Села: Спикер ЗакСа Александр Бельский анонсировал изменения в транспортной инфраструктуре Петербурга

С началом сезона электросамокатов в Петербурге вновь подняли вопрос о безопасности передвижения на них. Волнует эта тема всех — и чиновников, и местных жителей. Горожане беспокоятся, что самокатчики могут устраивать ДТП, где страдают не только сами водители средств индивидуальной мобильности (СИМ), но и пешеходы. Городские власти не оставляют эту проблему без внимания. Так, в прошлом году были введены ограничения на движение на самокатах по центральной части города, уменьшена предельно допустимая скорость. Однако одной из насущных проблем остаются брошенные на улицах города самокаты. Но и этот вопрос в скором времени решат — в городе собираются делать специальные парковки для СИМ. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.
— Договорились с кикшеринговыми компаниями о специальных местах парковок. Двигаемся в решение этого вопроса поступательно.
Прорабатываются и другие проблемы. Например, чтобы на самокатах не ездили вдвоем или даже втроем, их оборудуют специальными датчиками. При перегрузе они просто не позволят начать поездку. Кроме того, на СИМ собираются устанавливать номера, чтобы было проще контролировать ситуацию с нарушителями.
— Напряжение в этой теме есть, но мы двигаемся в их решении, — добавил спикер.
К слову, парковки могут появиться не только у самокатов. Так, жители Пушкина неоднократно просили сделать платные стоянки у туристических мест. «К парку просто не подъехать», — сетуют горожане. По их словам, все заставлено машинами, а платные парковочные зоны могли бы разгрузить дороги и дворы. Александр Бельский прокомментировал эту ситуацию.
— Вопрос дискуссионный. Надо его прорабатывать с жителями и комитетом по транспорту. Пока таких планов нет, обманывать не буду. Вполне возможно, что где-то в прилегающих к туристическим местами они будут, но точно не появятся в этом году, — резюмировал он.