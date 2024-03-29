Парковки для самокатов и платные стоянки для авто у Царского Села: Спикер ЗакСа Александр Бельский анонсировал изменения в транспортной инфраструктуре Петербурга

С началом сезона электросамокатов в Петербурге вновь подняли вопрос о безопасности передвижения на них. Волнует эта тема всех — и чиновников, и местных жителей. Горожане беспокоятся, что самокатчики могут устраивать ДТП, где страдают не только сами водители средств индивидуальной мобильности (СИМ), но и пешеходы. Городские власти не оставляют эту проблему без внимания. Так, в прошлом году были введены ограничения на движение на самокатах по центральной части города, уменьшена предельно допустимая скорость. Однако одной из насущных проблем остаются брошенные на улицах города самокаты. Но и этот вопрос в скором времени решат — в городе собираются делать специальные парковки для СИМ. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.