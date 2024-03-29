Гидролог предупредил о возможности выхода рек из берегов в Иркутской области

Ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Иркутского гидромецентра Николай Скребунов предупредил о возможности выхода рек из берегов в регионе. При дружном снеготаянии в случае выпадения дождей в период формирования максимальных уровней и при образовании заторов льда существует угроза выхода из берегов рек Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и в их притоках, пишет ИА IrkutskMedia.
«В связи с ожидаемыми высокими дневными температурами воздуха в южных, центральных, западных районах области, северных и верхнеленских районах ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонного стока, затопление пониженных участков местностей, разлив малых рек и ручьев», — подчеркнул Николай Скребунов во время пресс-конференции.
При этом прогноз вскрытия рек, а также максимальных уровней весеннего половодия, будет составляться 5 апреля, а прогноз вскрытия озера Байкал и водохранилищ — 15 апреля.