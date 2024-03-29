Гидролог предупредил о возможности выхода рек из берегов в Иркутской области

Ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Иркутского гидромецентра Николай Скребунов предупредил о возможности выхода рек из берегов в регионе. При дружном снеготаянии в случае выпадения дождей в период формирования максимальных уровней и при образовании заторов льда существует угроза выхода из берегов рек Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и в их притоках, пишет ИА IrkutskMedia.