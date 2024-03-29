Синоптики рассказали о погоде на апрель в Иркутске

Потеплело. Ручьи потекли, горожанки доставили весенние пальто и кокетливые шляпки. И тут снова снег, холод. Когда придёт весна и чего ждать от погоды на апрель в Иркутске и Иркутской области? Рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская.
Погода на апрель в Иркутске: ждём весну
Март в Иркутске к весне никакого отношения не имеет, это аполне себе зимний месяц. Весна обычно приходит попозже.
«В Иркутске и на большей территории области в норме приход весны, когда температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений, обычно происходит с 8 по 12 апреля, на северо — западе региона — в середине, а на севере — в третьей декаде или в конце апреля, — говорит Наталья Домбровская. — В прошлом году, из-за интенсивного прогрева воздуха мы определили было дату перехода к весне в марте, но увы — ее “перебила” холодная погода».
Уже сейчас, судя по прогнозу погоды на ближайшие дни, ждать нступления весны в Иркутске в марте точно не стоит. Так, 30 марта нас ждёт мокрый снег, днём около трех градусов тепла, утром −5. В воскресенье, 31 марта, в город придёт тёплый воздух. Днём ожидается +11, ночью — 4. Первые дни апреля, по предварительным данным, порадуют теплом — днём до +14, а ночами около нуля. Это очередной заток тепла с территории Средней Азии.
Погода на апрель: теплее обычного
«Погода на апрель в Иркутске ожидается на 1−2 больше средних многолетних значений, — порадовала Наталья Домбровская. — И развитие всех весенних процессов, скорее всего, пойдёт ускоренными темпами. И всё же помним, что апрель — месяц температурных контрастов, потому что вся атмосфера только перестраивается по весеннему типу».
В основном ожидается перенос погоды с запада, циклоны будут быстро сменяться, обычным делом будет неустойчивость, как с затоками теплого воздуха, так и с кратковременными периодачи похолодания.
«А если конкретнее, то на юге региона, в том числе и в Иркутске, ожидается днём от +7 до +12, а в конце месяца от + 13 до +18, — добавляет Наталья Домбровская. -А в периоды, когда будут вторгаться холодные воздушные массы, температуры будут понижаться до +5. Ночные температуры ожидаются от слабоотрицательных до, к концу месяца, слабо положительных».
Что касается осадков, то в Иркутске их ожидается в пределах нормы, а на западе, в Тайшетском и Тулунском районах, больше нормы. Что, впрочем, бывает чаще всего.