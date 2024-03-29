Синоптики рассказали о погоде на апрель в Иркутске

«В Иркутске и на большей территории области в норме приход весны, когда температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений, обычно происходит с 8 по 12 апреля, на северо — западе региона — в середине, а на севере — в третьей декаде или в конце апреля, — говорит Наталья Домбровская. — В прошлом году, из-за интенсивного прогрева воздуха мы определили было дату перехода к весне в марте, но увы — ее “перебила” холодная погода».