Парк электросамокатов в Иркутске этим летом увеличится в 2 раза

С наступлением весны в Иркутске начали появляться первые электросамокаты, которые предоставляют в аренду специальные сервисы. В областном центре в этом сезоне кикшеринговые компании планируют увеличить парк электросамокатов в два раза по сравнению с прошлым годом — более 3500 единиц. Также они появятся в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском.