Парк электросамокатов в Иркутске этим летом увеличится в 2 раза

С наступлением весны в Иркутске начали появляться первые электросамокаты, которые предоставляют в аренду специальные сервисы. В областном центре в этом сезоне кикшеринговые компании планируют увеличить парк электросамокатов в два раза по сравнению с прошлым годом — более 3500 единиц. Также они появятся в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, за прошлый год на территории региона произошло 10 ДТП с участием электросамокатов, в которых погиб 1 человек и пострадали 9. Среди тех, кто получил травмы, 4 — несовершеннолетние.
Летом представители кикшеринговых сервисов совместно с полицией планируют провести совместные мероприятия, которые призваны донести до населения основные правила пользования средствами индивидуальной мобильности.