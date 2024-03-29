В пятницу, 29 марта, в Севастополе начались учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, стрельбы проходят на Северной стороне. Они начались в 11.30 на территории одной из воинских частей. Планируется, что это мероприятие продлится в течение часа — до половины первого.
— Если услышите громкие звуки, то не переживайте, — написал Развожаев.
Ранее в четверг, 28 марта, в Севастополе военные провели тренировку ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) с использованием стрелкового оружия. До этого в городе-герое прошла тренировка с использованием бомбометов и других видов вооружения.