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Зябко и сыро: погодные «прелести» межсезонья почувствуют хабаровчане в грядущие выходные

Потепление в Хабаровском крае ожидается к концу следующей недели.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 70% 756 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Циклон, который пришел в Хабаровский край 28 марта, принес с собой мокрый снег и дождь на большей части территории региона. Особенно сильно погода обострилась на побережье и вблизи речных долин, где ветер достигал 15−20 метров в секунду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В выходные дни в Хабаровском крае все еще ожидается неустойчивая погода, местами возможны небольшие осадки. На севере края прогнозируют сильные осадки как завтра, так и послезавтра, а также на востоке края, в Советско-Гаванском районе. Скорость ветра увеличится до 8−13 метров в секунду на большей части территории и до 19−24 метров в секунду на побережье Охотского моря.

— Самые неблагоприятные условия ожидаются в северных районах края. Хотя циклон отходит, небольшие осадки на остальной территории региона еще сохраняются, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС» Галина Брынцева.

Температура воздуха в регионе останется стабильной: ночью от 0 до −7 градусов, днем от 0 до +5 градусов. На юге и в центральных районах края ожидается небольшое количество осадков с температурой от +3 до +8 градусов.

В субботу в Хабаровске ожидаются незначительные осадки. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 7−12 метров в секунду. Ночью температура составит от −2 до −4 градусов, днем от +4 до +6 градусов. В воскресенье возможен небольшой снег из-за увеличения облачности, с ветром до 9−14 метров в секунду, направление которого будет западным. Ночью температура будет от −2 до −4 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

На следующей неделе в понедельник возможен снег, особенно в южных районах. 1 апреля ожидается облачная погода с небольшим снегом из-за циркуляции циклона. Со 2 апреля до конца недели предполагается погода без осадков, с повышением температуры до +5 +12 градусов.