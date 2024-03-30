Зябко и сыро: погодные «прелести» межсезонья почувствуют хабаровчане в грядущие выходные

В субботу в Хабаровске ожидаются незначительные осадки. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 7−12 метров в секунду. Ночью температура составит от −2 до −4 градусов, днем от +4 до +6 градусов. В воскресенье возможен небольшой снег из-за увеличения облачности, с ветром до 9−14 метров в секунду, направление которого будет западным. Ночью температура будет от −2 до −4 градусов, днем от +3 до +5 градусов.