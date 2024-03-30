Зябко и сыро: погодные «прелести» межсезонья почувствуют хабаровчане в грядущие выходные

Циклон, который пришел в Хабаровский край 28 марта, принес с собой мокрый снег и дождь на большей части территории региона. Особенно сильно погода обострилась на побережье и вблизи речных долин, где ветер достигал 15−20 метров в секунду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В выходные дни в Хабаровском крае все еще ожидается неустойчивая погода, местами возможны небольшие осадки. На севере края прогнозируют сильные осадки как завтра, так и послезавтра, а также на востоке края, в Советско-Гаванском районе. Скорость ветра увеличится до 8−13 метров в секунду на большей части территории и до 19−24 метров в секунду на побережье Охотского моря.
— Самые неблагоприятные условия ожидаются в северных районах края. Хотя циклон отходит, небольшие осадки на остальной территории региона еще сохраняются, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС» Галина Брынцева.
В субботу в Хабаровске ожидаются незначительные осадки. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 7−12 метров в секунду. Ночью температура составит от −2 до −4 градусов, днем от +4 до +6 градусов. В воскресенье возможен небольшой снег из-за увеличения облачности, с ветром до 9−14 метров в секунду, направление которого будет западным. Ночью температура будет от −2 до −4 градусов, днем от +3 до +5 градусов.
На следующей неделе в понедельник возможен снег, особенно в южных районах. 1 апреля ожидается облачная погода с небольшим снегом из-за циркуляции циклона. Со 2 апреля до конца недели предполагается погода без осадков, с повышением температуры до +5 +12 градусов.