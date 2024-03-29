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Облвласти: участок Северного обхода был обесточен из-за несогласованных работ

28 марта около десяти часов вечера электроснабжение было восстановлено.

Источник: пресс-службы мининфраструктуры области

Участок Северного обхода был обесточен около суток. Причиной послужили несогласованные земляные работы в полосе отвода дороги, в результате которых был поврежден электрокабель. Об этом сообщила пресс-служба регионального мининфраструктуры.

В четверг, 28 марта, около десяти часов вечера освещение участка трассы от заправки «Рос&Нефть» до транспортной развязки на ул. Невского было восстановлено. Сейчас дорожники занимаются подключением автоматической системы управления дорожным движением. То есть в скором времени начнут работать дорожные знаки динамической информации.