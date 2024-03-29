Облвласти: участок Северного обхода был обесточен из-за несогласованных работ

В четверг, 28 марта, около десяти часов вечера освещение участка трассы от заправки «Рос&Нефть» до транспортной развязки на ул. Невского было восстановлено. Сейчас дорожники занимаются подключением автоматической системы управления дорожным движением. То есть в скором времени начнут работать дорожные знаки динамической информации.