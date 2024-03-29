Флот ставят на крыло

В итоге в конце 2023 года Минтранс РФ заявил, что в 2024 году с участка от Городца до Ульяновска начнется создание единой сети скоростных речных перевозок по Волге проекта «Речные магистрали». Рейсы будут выполнять суда типа «Метеор» и «Валдай». Параллельно со строительством судов власти займутся созданием необходимой инфраструктуры, причалов, а также разработкой и внедрением системы продажи электронных билетов. По данным Минтранса РФ, участникам проекта будут предложены меры господдержки в виде налоговых льгот, субсидирования операционных и капитальных расходов, лизинга. По предварительным расчетам федеральных властей, развитие скоростной сети уже в 2024 году позволит Нижегородской области увеличить пассажиропоток на скоростных судах до 150 тыс. человек, Татарстану — до 180 тыс. человек, Чувашии — до 24 тыс. человек.