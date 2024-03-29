Флот ставят на крыло

Об этом губернатор Глеб Никитин заявил, отчитываясь о работе регионального правительства за 2023 год. «Совсем недавно, пять-шесть лет назад, многие не верили, что возрождение речного пассажирского судоходства вообще имеет смысл. В плане пассажирских перевозок река была пустой. А сейчас за нашим успешным опытом в сфере развития скоростного речного пассажирского транспорта обращаются все “речные” регионы», — отметил губернатор.
Основной упор в развитии речных пассажирских перевозок нижегородские власти делают на скоростные суда на подводных крыльях (СПК). В советские времена Нижний Новгород был центром конструирования и производства таких судов. Кроме того, они активно использовались на внутренних речных маршрутах. Возрождать производство скоростного флота начали на площадке Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК) в начале 2000-х.
К 2019 году первые СПК, названные «Валдай 45Р» (рассчитаны на 45 пассажиров), были построены по заказу Ханты-Мансийского автономного округа. В том же году свое первое скоростное судно получила Нижегородская область. «Валдай 45Р» начал работать на экскурсионном маршруте из Нижнего Новгорода в Городец.
По данным на конец 2023 года, в Нижегородской области курсировали уже пять «Валдаев». Пассажиропоток СПК с 4,2 тыс. человек в 2019 году к концу прошлого года вырос почти в 20 раз, до 81,5 тыс. человек. За 2023 год скоростные суда совершили более 2,8 тыс. рейсов. В областном правительстве ожидают, что в 2024 году СПК совершат более 3 тыс. рейсов и перевезут около 130 тыс. пассажиров.
Эксплуатацией СПК занимается ООО «Водолет». В областном бюджете на 2024 год предусмотрены выплата субсидий на лизинг СПК в размере почти 134,4 млн руб. В прошлом году на эти цели было направлено более 71 млн руб.
На «Валдаях» можно добраться и в соседние регионы: есть рейсы в Чебоксары, Козьмодемьянск, Муром и Юрино.
Новым этапом в развитии нижегородского скоростного флота должен стать запуск в эксплуатацию СПК «Метеор 120Р», рассчитанного на 120 пассажиров. Первое судно регион получил осенью 2023 года. В октябре «Метеор» успел совершить пробный рейс в Казань. В этом году на маршруты выйдут два «Метеора», в июне планируется получить третий. Кроме Казани они также будут ходить до Ульяновска.
С 2025 года СПК могут начать курсировать и по маршрутам внутри области — из Нижнего Новгорода в Выксу. По словам главы Выксы Владимира Кочеткова, речной причал на Оке планируют построить рядом с набережной в поселке Шиморское, который находится в 9 км от города. Кроме СПК у пристани смогут останавливать транзитные теплоходы.
С государственной поддержкой.
Опыт Нижегородской области по запуску скоростных судов привлек внимание других регионов и федеральных чиновников и депутатов. На заседании президиума Госсовета в августе 2023 года Глеб Никитин озвучил президенту РФ Владимиру Путину предложения по развитию речного транспорта. Через несколько дней после этого Нижегородскую область посетила большая делегация депутатов во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. На площадке ЦКБ по СПК прошло совещание, на котором обсуждались вопросы организации перевозок на СПК на всем протяжении Волги.
Глеб Никитин рассказал, что региональные власти просчитали модель единой системы пассажирских перевозок судами на подворных крыльях по Волге — от Рыбинска до Астрахани. На ее создание потребуется 76 СПК — 51 «Валдай 45Р» и 25 «Метеоров 120Р». По расчетам областных властей, этот флот может обеспечить перевозку более 1,5 млн пассажиров ежегодно. Для запуска сети необходима господдержка — субсидирование лизинговых платежей. «При строительстве 76 судов компенсация 50% операционных расходов составит 1,4 млрд руб. в год. Компенсация 50% лизинговых платежей с учетом ставки ГТЛК и льготной модели лизинга — это еще 1,4 млрд руб. Всего 2,8 млрд руб. в год на всю эту флотилию», — отметил губернатор.
На этом же совещании руководство ЦКБ по СПК обратило внимание на проблемы с непрерывным финансированием по льготному лизингу при строительстве судов. Генеральный директор предприятия Сергей Итальянцев уточнил, что производственная программа до 2035 года предусматривает строительство до 50 «Метеоров» и 46 «Валдаев», но из-за перебоев с финансированием «стапель иногда пустует». Председатель совета директоров и генеральный конструктор ЦКБ Георгий Анцев добавил, что скоростные «Метеоры» востребованы в регионах, но власти субъектов РФ просят снизить цену. Поддержать судостроителей и обеспечить постоянную загрузку стапелей, по мнению руководителей предприятия, можно, в частности, с помощью государственных лизинговых программ.
Вячеслав Володин пообещал, что на государственном уровне изучат вопросы себестоимости судов при опережающем заказе на пять лет вперед с одновременным сохранением рентабельности производства.
В итоге в конце 2023 года Минтранс РФ заявил, что в 2024 году с участка от Городца до Ульяновска начнется создание единой сети скоростных речных перевозок по Волге проекта «Речные магистрали». Рейсы будут выполнять суда типа «Метеор» и «Валдай». Параллельно со строительством судов власти займутся созданием необходимой инфраструктуры, причалов, а также разработкой и внедрением системы продажи электронных билетов. По данным Минтранса РФ, участникам проекта будут предложены меры господдержки в виде налоговых льгот, субсидирования операционных и капитальных расходов, лизинга. По предварительным расчетам федеральных властей, развитие скоростной сети уже в 2024 году позволит Нижегородской области увеличить пассажиропоток на скоростных судах до 150 тыс. человек, Татарстану — до 180 тыс. человек, Чувашии — до 24 тыс. человек.
Принять концы.
Обновление причальной инфраструктуры — необходимый элемент дальнейшего развития системы скоростных речных перевозок. По данным ООО «Водолет», сегодня в собственности у компании находится 14 причалов и дебаркадеров.
Причал может состоять из двух понтонов и использоваться для подхода «Валдаев» или из трех понтонов, способных принять «Метеор». В «Водолете» считают, что на данный момент потребность по причалам для СПК в Нижегородской области полностью закрыта.
Депутат областного заксобрания, зампред комитета по транспорту Василий Суханов считает, что в вопросах обеспечения причальной инфраструктурой Нижегородской области еще есть, над чем работать. По его словам, пик развития речных пассажирских перевозок в регионе пришелся на 70-е годы прошлого века. В те времена причалы для пассажирских судов были в большинстве населенных пунктов, расположенных вдоль Волги.
«Сейчас у нас в этом вопросе серьезное отставание. По моему мнению, причалов должно быть больше и они должны стать новой точкой притяжения для людей. Это должна быть не просто пристань, а определенная инфраструктура. Например, небольшая гостиница на пять-шесть номеров позволит туристам на какое-то время задержаться в том или ином месте. Это станет еще одним шагом в развитии не только речных перевозок, но и внутреннего туризма», — полагает господин Суханов.