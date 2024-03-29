На электричке от пробок

Первые электрички начали курсировать в промышленном Сормовском районе Нижнего Новгорода по маршруту Московский вокзал — станция Дубравная. Время в пути — чуть больше получаса, в пиковые часы поезда отправляются каждые 20 минут.
Вторая Сормовская линия соединила станции Починки и Варя. Здесь организовано тактовое движение 27 пар поездов, которые курсируют с 30-минутным интервалом. Это один из самых популярных маршрутов городской электрички: время в пути в одну сторону составляет всего 11 минут, ежедневно маршрутом пользуются более 2 тыс. пассажиров.
Приокская линия была запущена в 2018 году и поначалу соединила железнодорожный Московский вокзал с проспектом Гагарина. Время в пути — чуть больше часа, по утрам поезда останавливаются каждый час. В рамках развития линии в 2020 году были построены два новых остановочных пункта: Стригино возле международного аэропорта и Окский Берег около крупного жилищного комплекса.
Новый стимул для развития проект получил в июле 2022 года, когда запустили первую линию Нижегородских центральных диаметров (НЦД).
Маршрут быстро стал популярным: если изначально по нему курсировали три состава, то меньше чем через год — уже девять.
Удобство в цифрах.
Городские электрички очень востребованы: для жителей промышленных районов это удобный способ миновать пробки в пиковые часы, а для пригородных поселков Селекция, Окский Берег, Большая Ельня — быстро добраться до учебы или работы в центре Нижнего. Кроме того, городские электрички стали альтернативным способом гарантированно быстро доехать до аэропорта. «Городские электрички — хорошая альтернатива привычному общественному транспорту, в первую очередь автобусам. Российские железные дороги приучили нас к тому, что поезда ходят строго по расписанию. Поэтому время в пути можно планировать с точностью до минуты», — комментировал проект губернатор Глеб Никитин.
Пассажиропоток городских электричек ежегодно растет: в 2023 году такими пригородными поездами воспользовались более 1,5 млн пассажиров. Это на 14,4% больше, чем за 2022 год. В этом году тенденция сохраняется: в январе-феврале городскими электричками воспользовались 250 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Электрички становятся частью единой маршрутной сети Нижнего Новгорода и в плане оплаты проезда. По договоренности с областным правительством и мэрией в черте города в электричках действуют те же тарифы, что и на муниципальном транспорте. Для владельцев транспортных карт это удобно при бесплатных пересадках, тем более что остановки городских электричек расположены рядом с крупными автомобильными магистралями: например, Кооперативная — на пересечении с ул. Федосеенко, Лесной городок — с Московским шоссе, 435‑й км — с ул. Кузбасской, Петряевка — с Молодежным проспектом.
Новые пути.
В ближайшие годы проект НЦД будет развиваться. Так, в августе 2022 года губернатор Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подписали соглашение о запуске пригородных электричек в направлении Мыза — Кстово. Новый маршрут усилит транспортный узел на Мызе в Приокском районе города, куда уже приходят электрички НЦД с Моховых Гор, а также свяжет Нижний Новгород с другим ближайшим пригородом — Кстовом, с которым до сих пор не было пассажирского железнодорожного сообщения. В результате, как объяснял Глеб Никитин, «замыкается агломерация от Бора до Кстова»: «Это очень важный и масштабный проект, требующий дополнительной прокладки путей и строительства новых станций. Он, по сути, закольцует железнодорожное сообщение внутри нижегородской агломерации». По информации ГЖД, по новой ветке будут курсировать 22 поезда в сутки, а пассажиропоток составит 2,4 млн человек в год.
Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд руб.
Проектно-изыскательские работы уже завершены. Первый этап — строительство соединительных путей в районе Ройки — получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Собственно строительство планируется завершить в 2025 году.