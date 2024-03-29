На электричке от пробок

В ближайшие годы проект НЦД будет развиваться. Так, в августе 2022 года губернатор Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подписали соглашение о запуске пригородных электричек в направлении Мыза — Кстово. Новый маршрут усилит транспортный узел на Мызе в Приокском районе города, куда уже приходят электрички НЦД с Моховых Гор, а также свяжет Нижний Новгород с другим ближайшим пригородом — Кстовом, с которым до сих пор не было пассажирского железнодорожного сообщения. В результате, как объяснял Глеб Никитин, «замыкается агломерация от Бора до Кстова»: «Это очень важный и масштабный проект, требующий дополнительной прокладки путей и строительства новых станций. Он, по сути, закольцует железнодорожное сообщение внутри нижегородской агломерации». По информации ГЖД, по новой ветке будут курсировать 22 поезда в сутки, а пассажиропоток составит 2,4 млн человек в год.