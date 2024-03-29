Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в последние выходные марта: грядет потепление

Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в последние выходные марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти: ночью 3−8, местами порывы до 11 м/с, завтра днем 6−11, кое-где порывы до 14 м/с.
Температура воздуха 30 марта ночью минус 6−11, в низинах — до 14 градусов, днем — плюс 3−8, в низинах — до нуля.
В ночью на воскресенье на крайнем западе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без существенных осадков, от минус 2 до плюс 3 градусов, на юге — до минус 7. Днем 31 марта облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные дожди, плюс 4−9. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 1 апреля от минус 1 до плюс 4 градусов, днем в понедельник — плюс 5−10 градусов, порывы ветра до 9−14 м/с.
В Челябинске ночью 30 марта будет минус 8−10, 31 марта — от нуля до плюс 2. Днем в субботу и воскресенье ожидается плюс 5−7 градусов. Завтра при переменной облачности преимущественно без осадков, утром на отдельных участках дорог гололедица; послезавтра — облачно с прояснением, небольшой дождь.