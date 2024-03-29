Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в последние выходные марта: грядет потепление

В ночью на воскресенье на крайнем западе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без существенных осадков, от минус 2 до плюс 3 градусов, на юге — до минус 7. Днем 31 марта облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные дожди, плюс 4−9. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.