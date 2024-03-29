Россия и Беларусь создают группировку спутников для зондирования Земли

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Группировка спутников дистанционного зондирования Земли будет соответствовать лучшим мировым аналогам, сказал первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов в ходе экспертно-медийного форума Союзного государства.
По его словам, российская сторона рассчитывает выйти на общее понимание с белорусскими коллегами по использованию и созданию многоспутниковой группировке.
«Она обеспечит данными дистанционного зондирования Земли и потребуется Союзному государству в полном объеме и в том качестве, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам», — пояснил первый замгендиректора «Роскосмоса».
По его словам, ученые двух стран проанализировали производственные возможности и потенциал других стран и уверены, что в рамках Союзного государства в ближайшей перспективе возможно решение этой задачи.
«У “Роскосмоса” с белорусскими предприятиями “полное понимание и практически отсутствуют разногласия” по всем направлениям космической отрасли», — заверил Ельчанинов.
Форум «Союзное государство. Научный прорыв» приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Его цели — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования.
Sputnik Беларусь ведет прямую трансляцию мероприятия.