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Россия и Беларусь создают группировку спутников для зондирования Земли

В рамках реализации союзных программ российские и белорусские ученые на протяжении многих лет занимаются совместным проектированием и созданием космических спутников.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Группировка спутников дистанционного зондирования Земли будет соответствовать лучшим мировым аналогам, сказал первый замгендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов в ходе экспертно-медийного форума Союзного государства.

По его словам, российская сторона рассчитывает выйти на общее понимание с белорусскими коллегами по использованию и созданию многоспутниковой группировке.

«Она обеспечит данными дистанционного зондирования Земли и потребуется Союзному государству в полном объеме и в том качестве, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам», — пояснил первый замгендиректора «Роскосмоса».

По его словам, ученые двух стран проанализировали производственные возможности и потенциал других стран и уверены, что в рамках Союзного государства в ближайшей перспективе возможно решение этой задачи.

«У “Роскосмоса” с белорусскими предприятиями “полное понимание и практически отсутствуют разногласия” по всем направлениям космической отрасли», — заверил Ельчанинов.

Форум «Союзное государство. Научный прорыв» приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, отмечаемому 2 апреля. Его цели — укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования.

Sputnik Беларусь ведет прямую трансляцию мероприятия.