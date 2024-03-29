Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана

«Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будет оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении.
Дождь ожидается 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях,
На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до −3−10, днем повышение до +5+13. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до −6+2, днем повысятся до +5+18. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +1+6, днем до +13+18.