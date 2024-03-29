Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана

«Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будет оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении.