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Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана

Астана. 29 марта. КазТАГ — Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток, сообщает РГП «Казгидромет».

Источник: Reuters

«Обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будет оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ним сохраняются осадки преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении.

Дождь ожидается 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30—31 марта в Алматинской области и в области Жетысу.

На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до −3−10, днем повышение до +5+13. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до −6+2, днем повысятся до +5+18. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +1+6, днем до +13+18.