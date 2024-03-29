В Петербурге на новой станции метро «Юго-Западная» кладут плитку и монтируют эскалаторы

Так, из 2 тысяч квадратных метров напольного покрытия уже уложено около 1,4 тысячи квадратных метров. Также ведется облицовка декоративным камнем пассажирских проемов — всего их 12, по шесть для каждого пути. Рабочие проводят и облицовку стен в центральном тоннеле, куда пассажиры будут попадать при спуске на станцию. В ближайшее время будут проведены монтаж и отладка эскалаторов.