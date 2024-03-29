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В Петербурге на новой станции метро «Юго-Западная» кладут плитку и монтируют эскалаторы

«Метрострой Северной столицы» рассказал о ходе строительства новой станции метро «Юго-Западная», которую должны открыть в текущем году. На станции опущены зоны четырех эскалаторов, а параллельно ведется внутренняя отделка.

Источник: «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

Так, из 2 тысяч квадратных метров напольного покрытия уже уложено около 1,4 тысячи квадратных метров. Также ведется облицовка декоративным камнем пассажирских проемов — всего их 12, по шесть для каждого пути. Рабочие проводят и облицовку стен в центральном тоннеле, куда пассажиры будут попадать при спуске на станцию. В ближайшее время будут проведены монтаж и отладка эскалаторов.

Как сообщал «МК в Питере», пропускная способность «Юго-Западной» — 14 тысяч человек в час на вход. Эта станция, а также «Горный институт» и «Путиловская» должны открыться в четвертом квартале 2024 года.

метро
строительство