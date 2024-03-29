Зарегистрировано 155 случаев заболевания корью в РТ — это больше, чем за весь прошлый год

С начала года в Татарстане зарегистрировали 155 случаев заболевания корью, когда за весь 2023-й было зафиксировано 146 случаев. Количество пациентов продолжает расти, при этом 95% инфицированных — люди, которые отказались от прививки или сделали только одну (полный курс вакцинации состоит из двух). Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы в очередной раз предупреждаем население о том, что вакцинироваться против кори необходимо», — сказала Любовь Авдонина.
Пока в Татарстане остается порядка 3,5 тысячи человек, которые отказываются вакцинироваться. Как считает замруководителя управления, вирус кори поражает именно их в первую очередь. Сегодня максимально проводится вакцинация в контактных очагах. Привито более 2 тыс. человек, что составляет 80% от числа подлежащих вакцинации.
В целом эпидемический сезон в РТ заканчивается. За прошлую неделю было зарегистрировано 12 тыс. 205 случаев заболевания гриппом и ОРВИ суммарно, что ниже эпидемиологического порога на 48%. На долю вируса гриппа приходится 60 случаев, это еще один показатель того, что сезон инфекционных заболеваний подходит к концу, пояснила спикер.
«Но сегодня расслабляться не стоит, поскольку регистрация случаев заболеваемости все же продолжается, в том числе и новой коронавирусной инфекцией», — предупредила Любовь Авдонина.
COVID-19 был диагностирован 606 раз на минувшей неделе, что больше на 8% предыдущего показателя. Заболевание протекает по типу ОРВИ в 97% случаев, а бессимптомно — в 1,5% случаев. В 100% случаев люди инфицируются штаммом омикрон.
Камила Вильданова.