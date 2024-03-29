Зарегистрировано 155 случаев заболевания корью в РТ — это больше, чем за весь прошлый год

С начала года в Татарстане зарегистрировали 155 случаев заболевания корью, когда за весь 2023-й было зафиксировано 146 случаев. Количество пациентов продолжает расти, при этом 95% инфицированных — люди, которые отказались от прививки или сделали только одну (полный курс вакцинации состоит из двух). Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.