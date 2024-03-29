В Калининграде подсчитали количество подвалов, которые подойдут для укрытий

«Полторы сотни таких объектов расположены в наших административных зданиях и там, можно сказать, почти всё готово и в плане оснащения, и в плане обучения людей. Теперь настало время дооборудовать заглублённые помещения многоквартирных домов. Тут мы рассчитываем на понимание со стороны управляющих компаний, а пока сами закупаем средства первой необходимости и для этих укрытий тоже: спички, свечи, фонари, канистры для воды и т. п. , в общем всё, что позволит пробыть в них человеку до 12 часов», — говорится в сообщении.