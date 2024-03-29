Родственников застрявших горняков рудника «Пионер» привезли на место ЧП

В Амурскую область к руднику «Пионер», где с 18 марта пытаются спасти из-под завалов 13 горняков, доставили родственников вахтовиков. Они сами попросили посетить место аварийно-спасательных работ. Об этом сообщил канал «Пионер. Что реально происходит».
Родным застрявших под землёй людей показали место ЧП, вход в подземные выработки, рассказали о ходе ведения работ и ответили на вопросы. Визит сопровождали психологи МЧС России.
«На руднике “Пионер” продолжается бурение пятой, шестой и седьмой скважин. Они необходимы, чтобы оценить ситуацию на нижних горизонтах шахты. Горноспасатели постоянно контролируют обстановку на месте ЧС. Семьям горняков оказывают всестороннюю помощь и информируют о ходе проведения работ», — писал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Также мы рассказывали, что на рудник прибыло ещё два родственника застрявших вахтовиков. Одного человека представители рудника встретили в аэропорту Благовещенска, ещё одна женщина приедет на поезде.